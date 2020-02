Seit Jahrhunderten lassen die Alemannen den Fasching mit dem Brauch des Funken-Abbrennens ausklingen – eine feierliche Zeremonie, die am Samstag und Sonntag nach dem Aschermittwoch stattfindet. Dazu bauen die Funkenzünfte in ganz Vorarlberg bis zu 30 Meter hohe Türme aus Abfallholz – kunstvolle, mehreckige Gebilde – die am Abend des Funkensamstags bzw. -sonntags entzündet werden.