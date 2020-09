2019 feierte das Fürstentum Liechtenstein sein 300-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums zeigt man in Liechtenstein eine Reihe von Ausstellung auch in diesem Winter. Die Grafen von Hohenems verkauften die Herrschaft Schellenberg 1699 und die Herrschaft Vaduz 1712 an den Fürsten von Liechtenstein. Damit begann auch die Sammlertätigkeit der Fürsten.