Mitten in Udine erhebt sich das mittelalterliche Castello, das heute als Museum dient, rundum ein Ort zum Relaxen und erwähnenswert ist die Fernsicht. Leider gibt es wenig fremdsprachige Erklärungen an den Häusern, aber die Atmosphäre Italiens entfalltet sich in Udine. Sicher einen zweiten Besuch wert.