Es ist wieder soweit in Südtirols Metropole Meran: Die traumhaften Gärten zeigen sich in all der Herbstpracht, die Schlossgärten so bieten können. Zahlreiche Gäste waren zu Besuch, Sissi von Österreich zum Beispiel und wann kommen Sie dahin? Mehr zu der aktuellen Ausstellung im Schloss demnächst! Der Herbst ist in Südtirol jetzt schon eingekehrt! Klicken Sie aufs Foto!