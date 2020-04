machdichSCHLAU

Heuer geht es Italien wieder mal schlecht, was aber nichts Neues ist, wenn man sich an die ständigen Abwertungen der Lire vor 30 oder 40 Jahren erinnert, an die regelmäßigen Streiks und die ständigen Regierungswechsel. Diesmal aber ist es ein Virus, der Leben zerstört, in der Folge die Wirtschaft und somit alle Gedanken an einen unbeschwerten Sommerurlaub. Wir werden langsam beginnen die Möglichkeiten auszuloten und Ihnen zu berichten. Enit, die Tourismuswerbung Italiens, das ist ja das beliebteste Urlaubsland der Österreicher wird uns helfen!