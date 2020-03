machdichSCHLAU

Nach eingehendem Studium der Ticketmaschine der italienischen Bahn gelingt es relativ einfach ein Ticket zu kaufen, den Bahnsteig zu finden, zur richtigen Abfahrtszeit im Zug zu sein, allerdings dann passierts! Bei genauem Lesen steht hinten auf dem Ticket, dass es entwertet werden muss, es steht aber nicht wo sich diese “Entwerter” verstecken. Man sucht am Bahnsteig und im Zug, dann fährt der Zug ab. Das schließlich unentwertete Ticket erregt Ärgerniss des Schaffners, der 50 Euro zur “Beruhigung” will. Der aufmüpfige Fahrgast will nicht zahlen, so ruft der Schaffner die ital. Polizei, angeblich. Aussteigen bei der nächsten Station – ohne dass der Schaffner es weiß – um dem angekündigte Warten der Carabinieri am Bahnsteig von Milano zu entgehen, löst dann das Problem. Also gekaufte Bahnfahrscheine in Italien auch entwerten, wo? – danach muss man suchen oder fragen – sonst gibts Ärger mit erbarmungslosen italienschen Schaffner.