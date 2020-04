machdichSCHLAU

Zwei Jahre nach seinem unfreiwilligen Rücktritt hat der frühere ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner mit dem früheren Integrations-staatssekretär und ehemaligen Außenminister und anderen Intriganten in der ehemaligen ÖVP abgerechnet. Er wurde regelrecht rausgemobbt aus der Regierung und konsensuale Politik mit der SPÖ verhindert, um Kurz an die Macht zu bringen und als Retter er ÖVP brillieren zu können. Gespannt kann man nun auf das Buch von Brandstätter sein.In seinem Buch: “Haltung – Flagge zeigen in Leben und Politik” beschreibt er den monatelangen Machtkampf um die Führung in der ÖVP und die Übernahme durch Sebastian Kurz. Jeder, vor allem jene Menschen, die Sebastian Kurz als Liebling der Nation bewundern, sollten das Buch kaufen, allerdings ist es ausverkauft und erst wieder im Juni zu bekommen. Aber wer wissen will worauf sich die Popularität von Kurz aufbaut, der muss das Buch lesen.