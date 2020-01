Waidhofen an der Thaya, Weitra und Zwettl gehörten zur Verteidigungskette des Waldviertels. Sie bieten heute Kultur und kulinarische Genüsse rund um das traditionsreiche Bier. Retz und Laa an der Thaya beeindrucken durch die weite Anlage der zentralen Plätze. In diesen Sädten ist ein besonderes mittelalterliches Flair spürbar. Klicken Sie aufs Foto!