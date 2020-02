machdichSCHLAU

Ein ganzes Jahr das Waldviertel erkunden, bekannte und neue Wege gehen, mit interessanten Leuten sprechen. Mit Waldviertler Persönlichkeiten, die sich für das Land verdient gemacht haben: Schriftsteller Heimatforscher, Wirtschaftstreibende, Museumsgründer oder alte Menschen, die von früher erzählen. So erzählt das Buch von Menschen und Orten, von bekannten Wegen und verborgenen Pfaden, vom Wilden und vom Heiligen der Natur, von allseits bekannten Sehenswürdigkeiten, aber auch von jenen, die versteckt im Verstecktesten liegen und nicht so vertraut sind. Das Buch spricht zu allen Menschen, die nach den Wurzeln ihrer Zugehörigkeit zum Land in dem sie leben, suchen.