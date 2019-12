machdichSCHLAU

Die Autorin hat Basisgerichte zusammengestellt, die in ganz China populär sind. Einige Gerichte der chinesischen Küche sind inzwischen auch internationaler Standard, Frühlingsrollen und Dim Sum. In diesem Buch werden Sie jedoch weitaus mehr chinesische Speisen finden, die allesamt einfach zuzubereiten, geschmacksstark, authentisch und aus der Küchenpraxis heraus aufgeschrieben sind. Die köstlichen Rezepte sind eingebettet in Geschichten und Erzählungen aus der Familie der Autorin.