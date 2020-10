machdichSCHLAU

Am 6. Oktober findet im Rathaus zum achten Mal die Wiener Freiwilligenmesse statt. Die Messe bietet einen klaren Überblick über die zahlreichen Angebote zum Freiwilligen Engagement in Wien. Wussten Sie, dass 3,5 Millionen Menschen in Österreich, nicht bloß Alte und Junge mit österreichischem Pass, sich freiwillig engagieren und die meisten davon meinen: Es macht mir Spaß!