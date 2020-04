Handwerkstechniken wie Weben oder Sticken, Schneidern oder Töpfern, Drechseln oder Gravieren werden in Tirol seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergegeben. Für ihr Buch hat die Autorin rund 20 Werkstätten in Tirol besucht, die Beständiges schaffen. Illustriert mit Bildern gibt „Handwerk in Tirol“ faszinierende Einblicke in die Vielfalt Tiroler Handwerkskunst.