machdichSCHLAU

Die Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft und der ORF Niederösterreich haben heute beschlossen, den «Grafenegger Frühling» abzusagen. Der Frühlingsmarkt, der von 11. bis 13. April am gesamten Schloss- und Parkareal Grafeneggs geplant ist und jährlich tausende Besucherinnen und Besucher anlockt, muss in Folge der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus (SARS-CoV-2) ersatzlos gestrichen werden. Davon betroffen sind auch alle Konzerte am Karfreitag und Ostersonntag.In den 13 Jahren seines Bestehens hat sich das Musikfestival Grafenegg nicht nur zu einer wichtigen Orchesterveranstaltung in Europa entwickelt, die sommerliche Event-Reihe ist auch zu einem beachtlichen regionalen Wirtschaftsfaktor geworden. In der abgelaufenen Saison 2019 zählte man an den vier Spielstätten des Grafenegger Kultursommers – Wolkenturm, Auditorium, Reitschule und Schlosshof – wieder mehr als 50.000 Besucher. Rund die Hälfte von ihnen kam aus Niederösterreich.