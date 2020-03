machdichSCHLAU

Die Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wurde im Auftrag des österreichischen Sozialministeriums erstellt. Sie bestätigt, dass Einkommen und sozioökonomischer Status der Eltern entscheidenden Einfluss auf das Leben der Kinder haben – Bildung und Chancen werden vererbt.

In Österreich gilt dieser Satz mehr als anderswo. In einem durchschnittlichen OECD-Land könne es vier bis fünf Generationen dauern, um aus dem unteren Zehntel der Einkommensverteilung heraus auf das Durchschnittseinkommen zu kommen, urteilt die Studie. Für Österreich fällt dieser Wert noch geringfügig höher aus, im Schnitt dauert es fünf Generationen lang. In Dänemark hingegen dauert es zwei Generationen lang,