machdichSCHLAU

Die Konservendosen sind wahre Alltagshelden in der Küche. Sie sparen jede Menge Zeit, weil sie schon vorbereitet und vorgegart sind und stecken trotzdem voller gesunder Nährstoffe. Die Autorin beweist in ihren 80 schnellen und innovativen Rezepten, dass das Essen gesund, vielfältig und aufregend sein kann. Alle Gerichte haben 1-3 Dosenzutaten als Hauptkomponente. Zusätzlich besticht „Das große Dosenkochbuch“ durch sein mit Retro-Charme angehauchtes Layout und versetzt damit den Käufer in die gute alte Zeit.