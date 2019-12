machdichSCHLAU

Das weltberühmte Postamt Christkindl feiert heuer sein stolzes 70jähriges Jubiläum. 1949 errichtete die Österreichische Post zum ersten Mal in der Küche des Mesners ein Weihnachtspostamt, das in der Folge zum Christkindlwirt übersiedelte – eröffnet wird die heurige Saison am Freitag, den 29. November. Gleich am ersten Adventsonntag findet der schon traditionelle Nikolaus Ballonstart auf der Pfarrwiese in Christkindl statt.