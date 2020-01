machdichSCHLAU

Mit über 60.000 Werken von 5.000 Künstlerinnen und Künstlern wird die ALBERTINA MODERN zu den großen Museen für die Kunst der Gegenwart zählen. Eröffnet wird der zweite Standort der ALBERTINA am 3. April als jüngste Erweiterung der Bundesmuseenlandschaft mit der Ausstellung The Beginning. Kunst in Wien 1945 bis 1980: die erste Epochenübersicht über die österreichische Kunst in den wichtigen drei Jahrzehnten nach 1945.