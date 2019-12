machdichSCHLAU

ÖBB Rail Tours starten in Kooperation mit der Seilbahnwirtschaft in der aktuellen Wintersaison ein neues klimafreundliches Nightjet-Kombiticket in heimische Skigebiete. Per An- und Abreise mit dem ÖBBNightjet, dem Nachtzug der ÖBB von Wien bzw. aus Hamburg und Düsseldorf, geht es für Wintergäste „bequem und ausgeschlafen“ zu Salzburger Skigebiete. Die „Transportlücke“ vom jeweiligen Zielbahnhof bis zur Unterkunft wird dabei vom Bahnhof-Shuttle geschlossen, dessen Kosten gleich bei der Buchung des Gesamtpaketes inbegriffen sind.