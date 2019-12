machdichSCHLAU

Die Sammlung Dagmar und Manfred Chobot wird in die ALBERTINA aufgenommen. Die in der Galerie der Basteihalle gezeigte Auswahl ermöglicht einen ersten Einblick in die umfangreiche Schenkung von 800 Werken. Das Wirken der 1971 gegründeten Galerie Chobot und des Sammlerpaars ist eng mit der zeitgenössischen Kunst Österreichs verbunden, der Schwerpunkt liegt dabei auf Papierarbeiten und Skulpturen. Die Schenkung enthält Werke von Herbert Brandl, Gunter Damisch, Adolf Frohner, Bruno Gironcoli, Alfred Hrdlicka, Florentina Pakosta, Arnulf Rainer, Franz Ringel, Erhard Stöbe, Erwin Wurm, Robert Zeppel-Sperl, Karl Anton Fleck u.v.a. Die Ausstellung ist von 13. Dezember 2019 bis 23. Februar 2020 zu sehen.