machdichSCHLAU

Die Ausstellung im Kaiserhaus Baden ist Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Am 24. und 31. Dezember ist die Besuchszeit von 10.00 bis 14.00 Uhr. An Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen findet jeweils um 16 Uhr eine Übersichtsführung statt. Infos bei www.kaiserhaus-baden.at

Die Ausstellung beschäftigt sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit der Frage, wann und unter welchen Umständen der Mythos um Ludwig van Beethoven entstand und wie er sich im Lauf der Zeit verändert hat. Neu zu sehen ist das renovierte Beethovenklavier. Das Beethoven-Portrait von Ferdinand Georg Waldmüller – eine Leihgabe des Kunsthistorischen Museums, Sammlung alter Musikinstrumente, ist noch bis 7. Jänner zu bewundern.