machdichSCHLAU

Vom 16.2.2020 bis Ende Jänner 2021 wird das Karikaturmuseum Krems die Schau Tu felix Austria… zeichne! 25 Jahre Österreich in der EU zeigen. Die Ausstellung gibt eine repräsentative Auswahl von rund 160 Pressezeichnungen, die den Weg Österreichs in die EU nachzeichnen. Vertreten sind rund 40 Karikaturist/innen wie Thomas Wizany, Erich Sokol, IRONIMUS, Margit Krammer, Michael Pammesberger und Gerhard Haderer. Im Rahmen der Ausstellung werden drei Exkurse herausgearbeitet: Rudolf Angerers Nibelungenlied, eine Personale zu Sokol-Preisträger Frank Hoppmann und eine Schau zum Thema Europa aus dem Museum of Humour and Satire in Gabrovo/Bulgarien.