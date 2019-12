Die Krakauer Krippenkunst wurde im 19. Jahrhundert entwickelt und wird bis heute kontinuierlich weitergeführt. Immer in Form der Marienkirche am Krakauer Hauptplatz wird in vielen Größen eine buntgestaltete Krippe für Jesus gebaut, wobei das Umfeld dominiert und man die meist auch bewegliche Krippe erst suchen muss. Bis 15. Jänner im polnischen Kulturinstitut zu besuchen.