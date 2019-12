machdichSCHLAU

Rumänien war der letzte Satellitenstaat der Sowjetunion, in dem 1989 das kommunistische Regime gestürzt wurde – und auch der einzige kommunistische Staat, in dem das Wendejahr blutig verlief. Mehr als 1.100 Todesopfer gab es während des Umsturzes. Mitte Dezember 1989 versammelte sich in Timisoara (Temeswar) eine größere Menschenmenge, um zu protestieren. Ehepaar Ceausescu ließ die Arme schießen.

In den folgenden Tagen weiteten sich die Proteste auf andere Städte aus und wuchsen zu Massendemonstrationen. Die Ordnungskräfte griffen hart durch: Einheiten der Armee und Spezialeinheiten der Securitate schossen auf die Demonstranten. Am 22. Dezember begannen sich Einheiten der Armee mit den Demonstranten zu solidarisieren. Das Ehepaar Nicolae und Elena Ceausescu erkannte die Lage und floh im Hubschrauber vom Dach des Zentralkomitees. Die Ceausescus wurden bald gefangen genommen und am 25. Dezember befand ein Militärgericht in einem Schnellprozess die Ceausescus unter anderem wegen „Völkermordes“ für schuldig und ließ sie sofort erschießen.

APA/AFP/Joel Robine Bukarest am 24. Dezember 1989: Hunderte starben bei den KämpfenAls Ceausescu gestürzt war, festigte sich ein neues Machtzentrum um Ion Iliescu, einen Parteiaktivisten, und seine Front zur Nationalen Rettung. Während des offenbar gezielt herbeigeführten Chaos in den Tagen nach dem Sturz wurden neue Strukturen etabliert, dazu gehörten hauptsächlich Mitglieder aus der zweiten und dritten Reihe der KP. Iliescu war später insgesamt zehn Jahre lang Staatspräsident. Heute ist er Hauptangeklagter in einem Prozess wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Iliescu sieht Prozess als „Farce“

Im November wurde gegen den Altpräsidenten und drei weitere frühere Politiker Anklage wegen der Geschehnisse 1989 erhoben. Nun soll endlich geklärt werden, wer für die zahlreichen Todesopfer verantwortlich ist. Dem heute 89-jährigen Iliescu wirft die anklagende Militärstaatsanwaltschaft vor, nach dem Sturz Ceausescus die Tötung Hunderter Menschen bewusst in Kauf genommen zu haben, um seine Macht zu festigen.

APA/AFP/Daniel Mihailescu Die Rumänen gedenken dieser Tage der Geschehnisse vor 30 JahrenMit einer „umfangreichen Kampagne der Desinformation“ über angebliche Ceausescu-treue „Terroristen“ habe Iliescu bürgerkriegsähnliche Zustände provoziert – um sich „in den Augen der Bevölkerung Legitimität zu verschaffen“. Dieser weist die Vorwürfe zurück: Das Strafverfahren sei „eine Farce und eine Beleidigung all jener, die sich für Freiheit und Demokratie aufgeopfert“ hätten, schrieb Iliescu auf Facebook.

Aufarbeitung als Prüfstein für Justiz

Die Hintergründe sind noch immer nicht vollständig geklärt. Präsident Klaus Johannis und mehrere Minister legten beim Gedenken am Sonntag Kränze an einer Gedenkstätte für die Opfer nieder und entzündeten Kerzen. „Wir wollen die Wahrheit über den Dezember 1989 wissen“, hatte Johannis kurz zuvor bei der Eröffnung einer Ausstellung über die Revolution gesagt. Die verschleppte Aufarbeitung sei die „größte Schande“ des postkommunistischen Rumänien sowie ein „Prüfstein“ für das Justizsystem des Landes. Er empfinde „tiefste Scham“ angesichts der Tatsache, dass „die Henker von damals auch heute noch größtenteils frei und ungestraft sind“, so Johannis.