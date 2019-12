Das Beethovenjahr startet im Beehoven Museum in Heiligenstadt am 1. Jänner. Das Haus in der Probusgasse 6 wird ab 1. Jänner geöffnet. Dort verfasste er 1802 das “Heiligenstädter Testament”, jenen nie abgesandten Brief, in welchem Beethoven seiner Verzweiflung über seine fortschreitende Taubheit Ausdruck verlieh.