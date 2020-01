machdichSCHLAU

Noch bis Sonntag findet im Prater in Wien die Ferienmesse statt, diesmal ist auch Italien wieder dabei und freut sich auf Ihren Besuch am Stand A0905 vom 16.-19. Jänner. ENIT ist zurück auf der FERIEN-MESSE und präsentiert mit der Region Basilikata am Stand A0905 das Reiseland Italien. Die süditalienische Basilikata zählt noch zu den Geheimtipps und beeindruckt nicht nur mit der eindrucksvollen Stadt der Höhlensiedlungen Matera, UNESCO Weltkulturerbe und Kulturhaupt-stadt Europas 2019.