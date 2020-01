Die Eintrittspreise für Schülergruppen in den Wiener Museen sind sehr verschieden. Während die Bundesmuseen, also etwa das Technische Museum Wien oder das Museum für Angewandte Kunst am Ring für Jugendliche unter 19 Jahren kostenlos sind, verlangen die Museen der Stadt Wien Eintrittspreise, das Mozart-Haus etwa 4,50 Euro pro Jugendlichem im Klassenverband, das Haus der Musik sogar 7 Euro.