Weil das Bildungsministerium nicht will, dass Schulkinder/ Jugendliche selbst erleben, wie Österreich mit Flüchtlingen umgeht! Worum geht es? In einer Döblinger Schule wurde ein Erfahrungsspiel initiiert, wie läuft so ein Flüchtlingsansuchen ab. Das Bildungsministerium erlaubt so etwas nicht. Kommt dieses Ministerium doch auch mit dem Buch einer Mitarbeiterin in die Schlagzeilen!