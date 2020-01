machdichSCHLAU

Die Premiere der Operette “Die Rose von Stambul” von Leo Fall wird am 25. Jänner 2020 im Stadttheater stattfinden. Der amüsante Generationenkonflikt rund um zwei junge Menschen im Orient, die zwischen islamischen und westlichen Werten, zwischen traditionell und fortschrittlich hin und her gerissen sind, inszeniert Thomas Smolej. In den Hauptrollen singen und spielen Ivana Zdravkova (Debüt an der Bühne Baden) und Sebastian Reinthaller.