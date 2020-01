Wilhelm Leibl, der gebürtige Kölner, gehört zu den wichtigsten Vertretern des Realismus in Europa. Schon während seines Studiums in München gelingt ihm der Durchbruch, wo er bereits 1869 ausstellt, ebenso auf der Weltausstellung in Paris 1878 und schließlich auch in Wien, Berlin, New York und Zürich. Triebfeder für Wilhelm Leibl (1844-1900) ist: gut sehen. Bis 10. Mai in der Albertina