In diesem Monat berichten wir über Erfahrungen mit dem Reisen durch Deutschland und Österreich mit einem Elektrofahrzeug. Vorweg alles bestens beim Kia e-Soul Platin long range, Platin betrifft die Ausstattung, longe range die Ladekapazität. Er fährt also bei Vollladung bis zu 430 km weit, allerdings nimmt Heizung, Gebläse, alles was eben Strom braucht wieder Reichweite weg.