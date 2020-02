Die Gründerin der weltbekannten Kuscheltier-Kollektion wurde 1847 geboren und erkrankte bald an Kinderlähmung. Dennoch hat sie es geschafft als Außenseiterin Bleibendes für Kinder und ewig Junggeblieben zu schaffen. Das entsprechende Museum ist zu besuchen in ihrem Geburtsort Giengen an der Brenz, einem kleinem ansonsten unbekannten Ort.