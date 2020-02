machdichSCHLAU

Im Rampenlicht der weltweit größten Reisemesse vom 4. bis 8. März 2020 steht das offizielle Partnerland Oman. Bei der Eröffnungsfeier am Vorabend der ITB Berlin wird das Sultanat das Publikum mitnehmen auf eine Reise durch die Vielfalt seiner über 5.000-jährigen Geschichte. Als Partnerland nutzt Oman seine zentrale Partnerlandrolle und ist erstmals in zwei Hallen und im Eingang Süd präsent. Sowohl in Halle 2.2 als auch ganz neu in Halle 4.1 lernen Besucher Land, Leute und die Kultur sowie die zahlreichen nachhaltigen Tourismusinitiativen des Omans kennen.