machdichSCHLAU

Nach dem Museumsbesuch ist Einkaufen mit dem Elektroauto geplant, vor allem um das Ding für Sonntag reisefertig zu machen, also aufzuladen. Erste Station ein Einkaufsmarkt in der Speisingerstrasse, beide Tanken sind besetzt. Nächste Ladestation beim gleichen Einkaufsmarkt aber die Tanke kann dort nicht gefunden werden. Inzwischen plagt der Hunger, nach einer Stunde Spazierfahrt, die Tanke am Gaudenzdorfergürtel hat eine Ladestelle frei. Ergebnis, 2 Stunden Aufwand, ungewollt Fastfoodkonsum und 7 km mehr Fahrmöglichkeit nach einer halben Stunde Laden.