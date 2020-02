Der Autor erklärt fundiert und ausführlich, wie und an welchem Standort Basilikum, Rosmarin, Portulak und Co. optimal im Beet oder Pflanztopf gedeihen, wie man die Kräuter am besten einsetzt, wann der beste Sammelzeitpunkt ist. Als besonderes Extra gibt es einen Wildkräuter-Kurs für Einsteiger, die in der Natur ihre Kräuter sammeln.