war machdichschlau.at nach Jahren der Restauration. Und nur deshalb berichten wir über eine Installation, die erst an Ort und Stelle arrangiert wurde. Bemerkenswert sind die in einem Raum aufgestellten Turbolüfter weil man dazu eigentlich nichts bemerken kann. Also vielleicht besuchen Sie doch eine nächste Ausstellung im Herbst in der Hoffnung auf Kunst. Pressefoto wurde beigestellt.