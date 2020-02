machdichSCHLAU

Seit wenigen Wochen ist Mag. Peter Aufreiter der neue Generaldirektor des Museums mit der Österreichischen Mediathek. Was er so alles vorhat wird sich auch auf dieser Webseite in den nächsten Monaten zeigen. Jedenfalls hat er im KHM und im Belvedere, wie auch im Sigmund Freud Museum Erfahrungen gesammelt,… ehe er 2015 die Führung der Galleria Nazionale delle Marche in der Stadt Urbino übernahm. Jetzt in Wien darf er erstklassige Besucherzuwächse fürs vergangene Jahr vermelden, was aber noch dem langjährigen Vorgängerinnen-Team zuzuschreiben ist.