machdichSCHLAU

Kriege, die nicht vor der Haustür stattfinden, sind uns immer die liebsten. Das ist nur einer von vielen Gründen, warum sich die Star Wars Filme seit über 40 Jahren so großer Beliebtheit erfreuen. Die Cartoon-Ausstellung STERNENWITZE ist so mächtig lustig, als wäre sie aus einer anderen Welt! Zur Ausstellung gibt es natürlich auch einen Katalog. 5. März bis 19. April in der Galerie der Komischen Künste im MuseumsQuartier Wien – Dienstag – Sonntag 11-18 Uhr, Eintritt frei!