machdichSCHLAU

Die sogenannte “Schubert-Gedächtnisorgel” in St. Josef in der Wiener Margaretenstraße feiert 200 Jahre und stellt ein besonderes Klangjuwel in der Wiener Orgellandschaft dar: Sie wurde von der Wiener Orgelbauwerkstatt Deutschmann 1820 errichtet, 1912 erweitert und um 1950 pneumatisiert. 1987 rekonstruierte der Orgelbaumeister Gerhard Hradetzky den Originalzustand des Instruments. Durch akribische Arbeit und Liebe zum Detail erklingt die Orgel mit iheren 20 Registern auf zwei Manualen und Pedal damit heute wieder so wie zu Schuberts Zeit. 2020 feiert man den 200. Geburtstag der “Königin der Instrumente”.