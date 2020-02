machdichSCHLAU

Der neue Honda Jazz sowie der Jazz Crosstar feiern Premiere auf dem Genfer Autosalon 2020, Seite an Seite mit einer Reihe an Elektromobilitäts- sowie Energiemanagement-Innovationen. Unter dem neuem e:TECHNOLOGY-Branding vereint, repräsentiert dies die Zielsetzung Hondas, eine komplette Bandbreite an Produkten zur Förderung der E-Mobilität sowie Energieversorgung bereitzustellen, um einem modernen Lebensstil gerecht zu werden.