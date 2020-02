machdichSCHLAU

Vorsicht ist sinnvoll, gewappnet sein gegen eine mögliche Pandemie, das verlangt man von den Verantwortlichen. Aber alles mit Vernunft! Wenn jemand ernsthaft fragt, ob man der Polizei melden soll, wenn der Nachbar hustet, dann, ja dann ist auch die Narrenklinik gefragt! Also keine Hamsterkäufe, dafür in den nächsten Wochen kein Händeschütteln; Masken helfen wenig bei Gesunden und nichts angreifen in den Öffis, so gut als möglich!