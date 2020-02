machdichSCHLAU

Auf 1,600 Quadratmetern bietet das ZOOM Kindermuseum vier unterschiedliche Bereiche für Kinder bis zu 14 Jahren an: die ZOOM Mitmachausstellung, die große Themen für Kinder von 6 bis 12 Jahren sinnlich begreifbar und erlebbar macht; das Atelier, in dem sich Kinder von 3 bis 12 Jahren in Workshops spielerisch mit künstlerischen Fragen auseinandersetzen können: das Trickfilmstudio, in dem Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren ohne technische Vorkenntnisse mit Trickfilmen und Sounds experimentieren können: und den Ozean, einen vielfältigen und einzigartigen Spiel- und Erlebnisbereich für Kinder von 8 Monaten bis 6 Jahren.