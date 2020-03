Am Vormittag des 12. März 1945 wurde die Wiener Staatsoper von Spreng-und Brandbomben getroffen. Ein Brand ist ausgebrochen, das Dach stürzte ein. Leopold Figl plädierte für den Wiederaufbau und am 5. November 1965 wurde die Oper am Ring wiedereröffnet mit Beethovens “Fidelio”.