Ein interaktives Entdeckerbuch für Kinder ab neun Jahre; die sind in einem “Labyrinth zwischen den Welten gefangen und müssen auf dem Weg in die Freiheit tückische Fallen überlisten.” In dieser interaktiven Geschichte mit kniffligen Rätseln und spannenden Geheimnissen erwarten das Kind unglaubliche Abenteuer. Egal, ob alleine oder mit Freunden! Ab 9 Jahren.