machdichSCHLAU

Von Donnerstag, den 12. März bis voraussichtlich Freitag, den 3. April 2020 schließen alle Betriebe der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH (NÖKU) als Schutzmaßnahme zur Eindämmung des Coronavirus. Das betrifft auch die Niederösterreichische Museum Betriebs GmbH und somit das Museum Niederösterreich mit dem Haus der Geschichte und dem Haus für Natur in St. Pölten, das Egon Schiele Museum in Tulln und das Museum Gugging in Maria Gugging. Somit sind alle Ausstellungen geschlossen sowie alle Veranstaltungen, Eröffnungen, Vermittlungsprogramme und Pressetermine der Häuser in diesem Zeitraum vorläufig abgesagt bzw. werden zum ehestmöglichen Zeitpunkt nachgeholt. Auch das 17. internationale Kinder- und Jugendbuchfestival muss aufgrund der Schließung der Gebäude auf Herbst 2020 verschoben werden.