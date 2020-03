machdichSCHLAU

Zum Schutz ihrer Mitglieder und um ihren Beitrag zur Begrenzung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus zu leisten, wird die Arbeiterkammer Wien ihr Haupthaus in der Prinz-Eugen-Straße sowie die Beratungszentren in Liesing, Floridsdorf, Ottakring und Donaustadt ab Montag geschlossen halten. In dringenden Fällen stehen die AK BeraterInnen telefonisch und per eMail mit Rat und Hilfe zur Verfügung. Außerdem wird die AK Wien mit aktuellen Infos und Antworten auf häufig gestellten Fragen

unter wien.arbeiterkammer.at informieren.