Wollen wir hoffen, dass sich wie die Aussagen des Bundeskanzlers vor einem Jahr – bezüglich der tausende Flüchtlinge, die schon an den Grenzen bereitstehen (etwa in Albanien) – auch diesmal nicht bewahrheiten, nämlich: Es wird viel Tote geben.

Also nochmals: Bitte keine Panik. Zuhause bleiben, Abstand halten, Hände waschen!