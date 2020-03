Vor 67 Jahren fand der erste Aufstand in den ehemaligen Oststaaten unter sowjetischer Herrschaft statt. 1956 in Ungarn folgte dann und ist besser bekannt, erst recht der Aufstand in der Tschechoslowakei. Am Morgen des 16. Juni 1953 marschierten mehrere hundert Bauarbeiter in der Stalinallee in Ost-Berlin auf und forderten Freiheit, Recht und Brot…”sonst schlagen wir die Bonzen tot”. Der erste Aufstand im damaligen Ostblock.