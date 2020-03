machdichSCHLAU

Zum Wohle der Menschen in Österreich hat die oftmals geschundene Sozialpartnerschaft in höchster wirtschaftlicher Not in den letzten Wochen ihren Wert gezeigt und wird sicher auch in Zukunft Österreich voranbringen. Durch die Corona-Krise hat Wolfgang Schüssel, der Ex -Bundeskanzler und Berater von Sebastian Kurz, einen schweren Rückschlag erlitten. Schüssel, vom Christdemokraten zum Neoliberalen mutiert – wie sein “Patenkind” Sebastian Kurz – werden durch den teuflischen Virus eines Besseren belehrt.