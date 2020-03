Eine Hundewiese beim Margaretenplatz wird jetzt mit einer mehrsprachigen Aufforderung geschmückt: Mindestabstand ein Meter! Da es am Baum in der Wiese hängt, muss es wohl für die Hunde gelten, oder doch für Herrchen und Frauchen, weil die ja auch in die Wiese steigen. Ohne Spaß es kommt wirklich darauf an Abstand zu halten. Und das fehlt: Nichts anfassen, möglichst gar nichts!