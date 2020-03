machdichSCHLAU

Man müsse sich in ganz Europa die Frage stellen, ob man alles richtig gemacht habe, sagte dazu Tirols Landeshauptmann Günther Platter und vergißt dabei wohl absichtlich: Das Land Tirol hat wahrscheinlich zu spät auf die Coronavirus-Krise reagiert und die Lifte zu spät gesperrt. Daran sind die Tiroler Verantwortlichen schuld! Bereits vor den Wirtschaftskammerwahlen in der ersten Märzwoche gab es ein Treffen der Wirtschaftselite Tirols mit Sebastian Kurz. Ob und was man damals bereits über Erkrankungen in Ischgl wußte ist nicht bekannt. Aber Deutsche Presse auszusperren, um unangenehmen Fragen auszuweichen ist nicht erfolgreich, erst recht nicht Tiroler Versagen auf Europa abzuwälzen!